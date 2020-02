Pour l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, le principal enjeu des quatre années à venir est la question de la souveraineté numérique afin de garder son « autonomie stratégique ». Avec cette problématique en tête, Inria précise ses objectifs jusqu’en 2023 :

« Accélérer la construction d’un leadership scientifique et technologique de la France, dans une dynamique européenne […]

Avoir un impact économique dans les territoires, pour contribuer à la revitalisation et à la pérennité d’une base industrielle française et européenne par et dans le numérique […]

Renforcer l’apport d’Inria aux politiques publiques […]

Etre au service du développement des grandes universités de recherche […]

Mettre en œuvre une infrastructure de recherche et d’innovation à l’organisation efficace et sereine, être un employeur exemplaire. »

De plus amples détails sont donnés dans le contrat d’objectifs et de performance 2019-2023 entre l’État et Inria. Pour Bruno Sportisse, son PDG : « [ce contrat] réaffirme notre rôle comme un bras armé de l’État pour la souveraineté numérique, par la recherche et l’innovation. Il donne un cadre d’ambition, d’engagement et de responsabilité et nous oblige, en tant qu’institut de recherche public, auprès de la Nation ».