Sur le second trimestre de son année fiscale 2018/2019, les revenus de la société sont de 36,9 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an. Le bénéfice net explose puisqu’il passe de 8,420 à 11,649 milliards de dollars (+38 %).

Les revenus du géant américain se divisent en trois parties quasiment égales : Productivity and Business Processes (11,8 milliards, +17 %), Intelligent Cloud (11,9 milliards, + 27 %) et More Personal Computing (13,2 milliards, + 2 %).

Microsoft affiche une solide croissance dans quasiment tous ses domaines d'activité. Seuls les contenus et services pour Xbox baissent de 11 %. Azure fait office de moteur principal avec 62 % de mieux en un an, suivi par Dynamics 365 (+42 %) et la branche Server products and cloud services (+30 %).

Ces résultats semblent satisfaire les marchés puisque l’action de Microsoft gagne 4 % dans la séance d'après clôture.