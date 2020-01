Le Texan revendique un chiffre d’affaires record de 2,13 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l’année, en hausse de 50 % par rapport à 2018 (poussé par le segment Computing and Graphics) et de 18 % sur trois mois. Le bénéfice net est de 170 millions de dollars, soit 4,5x plus sur un an et 50 millions de mieux sur trois mois.

Ces très bons résultats permettent à AMD d’afficher une croissance de 4 % de ses revenus sur l‘année 2019 (6,73 milliards de dollars) et ainsi d’établir un nouveau record personnel, tandis que son bénéfice passe de 337 millions à 341 millions de dollars. En douze mois, le chiffre d’affaires de la branche Computing and Graphics est passé de 4,125 milliards à 4,709 milliards, tandis que la division Enterprise, Embedded and Semi-Custom est en perte de vitesse avec 2,022 milliards au lieu de 2,350 milliards de dollars... en attendant les consoles de nouvelle génération ?

Pas de quoi satisfaire pleinement les marchés boursiers puisque le cours d’AMD est en baisse de 4,4 % dans la séance d’après clôture. Rappelons tout de même que l’action grimpe régulièrement depuis plus d’un an et qu’elle a dépassé son record historique début janvier. Elle était alors à 49 dollars, contre 50 dollars aujourd’hui.

La société en a profité pour rappeler une nouvelle fois que l'architecture RDNA 2 et la nouvelle génération de puces graphiques seraient proposées dans l'année, visant notamment le haut de gamme. Cela a déjà été dit au moins une dizaine de fois, mais comme chaque confirmation permet de voir publier autant de nouveaux articles... AMD aurait tort de s'en priver.