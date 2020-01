C’était en effet le 27 janvier 2010 que Steve Jobs présentait officiellement la première tablette d’Apple. Les caractéristiques techniques n’avaient rien à voir avec celles d’aujourd’hui : « Avec seulement 13,4 mm d'épaisseur pour tout juste 680 grammes, iPad est plus fin et plus léger que n'importe quel ordinateur portable ».

Le modèle avec 16 Go de stockage était annoncé à 499 dollars. Aujourd’hui, l’iPad classique mesure 7,5 mm d’épaisseur, pèse 483 grammes et coûte 389 euros pour 32 Go de stockage. 10 ans plus tard, la société dispose d’une large variété de produits avec les iPad et iPad mini, mais aussi les iPad Air et Pro.

Après avoir connu ses heures de gloire, le marché de la tablette décline doucement, les smartphones ou ordinateurs classiques leur étant préféré, sauf pour des usages spécifiques.