Le fabricant vient d'annoncer une baisse de prix définitive pour son casque de réalité virtuelle. Il passe ainsi de 879 à 659 euros dans sa version de base sans contrôleurs, stations de base ni adaptateur sans fil.

Les Starter Kit (deux manettes et deux stations de base 1.0) et le Full Kit (avec des stations de base 2.0) suivent la même tendance et passent respectivement à 999 et 1 199 euros. Dans tous les cas, six mois d'abonnement à VIVEPORT Infinity sont inclus.

Les kits sont directement disponibles dans la boutique de HTC.