« Nous subissons depuis samedi un incident sur notre infrastructure hébergée chez Online.net (Scaleway) qui nous oblige tous les matins à redémarrer nos machines physiques », explique la société spécialisée dans la domotique dans un billet de blog.

Elle donne quelques détails : « notre infrastructure est assez simple avec 2 Esxi et 2 San (rpn-san un normal et un en HA) et toutes les nuits nous perdons complètement la connexion au San HA (celui hébergeant les machines de production) nous obligeant à redémarrer complètement les 2 esxi ».

Un ticket avait été ouvert chez l’hébergeur et avait prévenu que si le souci perdurait, une « migration d’infrastructure chez un autre prestataire en urgence » serait mise en place sous 24 ou 48h.

Hier midi, Jeedom annonçait que son « service assistants vocaux [était] stable et fonctionnel » et que « les serveurs DNS [étaient] à nouveau en service et fonctionnels ».

L’état des services de Jeedom peut-être consulté sur cette page.