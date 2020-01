Wacom continue de transformer petit à petit ses gammes de tablettes graphiques, s’adaptant à une concurrence beaucoup plus rude que par le passé.

La Wacom One, tout juste lancée, est disponible pour 399 euros. Elle se destine aux « jeunes artistes » et « créateurs de contenus sur les médias sociaux ». Le positionnement explique le prix, plus accessible que d’habitude, et sa compatibilité : la One est le premier produit de Wacom à être compatible avec Android (smartphones, tablettes et autres).

La Wacom One embarque un écran 13 pouces en 1080p et couvrant 72 % de l’espace NTSC. Les lignes sont globalement celles des tablettes Cintiq, tout comme les caractéristiques ergonomiques : traitement antireflet, pieds repliables, etc.

La légèreté du tarif se retrouve dans le stylet. Pas question ici de Wacom Pro Pen 2, mais d’un modèle dédié, moins bien équipé et beaucoup plus classique. La fiche produit mentionne cependant d’autres stylets, compatibles EMR, comme le Noris digital de Staedler et l’Al-Star Black de Lamy.