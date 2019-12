En début de semaine s’est tenue la 361e séance du Conseil d’administration du Centre national spatial, l’occasion de valider l’investissement de la France dans plusieurs projets spatiaux. C’est le cas de la mission scientifique MMX (Martian Moons eXploration) dont le but est de ramener des échantillons de Phobos, une des lunes de Mars.

« L’objectif est de rechercher l’origine de ces lunes et de contribuer ainsi à mieux comprendre la formation et l’évolution du système solaire. Le lancement de cette mission, portée par la JAXA (Japon) est prévu en 2024. La contribution française concerne l’instrument scientifique MacrOmega, une expertise en trajectographie et la conception d’un rover très innovant », explique le CNES.

Le Conseil a aussi approuvé le développement et la réalisation des vols du démonstrateur CALLISTO (Cooperative Action Leading to Launcher Innovation in Stage Toss-back Operations) : « À partir de 2022, en coopération avec le DLR (Allemagne) et la JAXA (Japon), le CNES réalisera plusieurs vols d’essai de ce véhicule haut de 15 mètres et entièrement réutilisable ».

Enfin, le CNES a approuvé « la cession à la Compagnie Nationale de Portefeuille (CNP) d’une partie des titres détenus par sa holding Telespace Participation dans CLS (Collecte Localisation Satellites). CLS fournit un grand nombre d’acteurs internationaux des services satellitaires pour une planète durable ».

Le Conseil a ensuite « autorisé le réinvestissement d’une partie du produit de cette opération dans la société Kineis, qui développe et mettra en œuvre un projet de constellation de 25 nanosatellites dédiés à l’Internet des objets ».