Comme à chaque sortie d’un nouveau produit Apple ou presque, nos confrères le démontent de fond en comble. Et ils semblent particulièrement apprécier la dernière station de travail d’Apple.

« Rien de plus facile que d'ouvrir cet appareil », « les réparations et mises à niveau de base peuvent être effectuées à l'aide d'outils standards ou même sans outils du tout », « les composants majeurs sont particulièrement modulaires et l'utilisation de prises et d'interfaces aux normes industrielles font des réparations et des mises à niveau un jeu d'enfant », etc.

Quelques points négatifs tout de même : les « SSD sont modulaires mais conçus sur mesure par Apple ce qui complique un remplacement » et « si vous avez besoin d'une pièce de rechange qui n'est pas sur la liste limitée des réparations approuvées par Apple, vous allez probablement payer cher, si vous arrivez à les trouver ».

Score final : 9 sur 10. Pour rappel, le Mac Pro rond de fin 2013 avait déjà obtenu une bonne note avec 8 sur 10.