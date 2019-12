Cette nuit, la société a envoyé dans l’espace une nouvelle fusée avec deux satellites à son bord : JCSAT-18 pour le compte de SKY Perfect JSAT et Kacific1 pour celui de Kacific Broadband Satellites Group.

Le cœur de la mission s’est déroulé sans la moindre anicroche et les satellites sont arrivés à bon port sur une orbite géostationnaire. Le premier étage, recyclé des missions CRS-17 (mai 2019) et CRS-18 (juillet 2019) est venu se poser pour la troisième fois sur une barge en pleine mer (Of Course I Still Love You).

Deux navires Ms. Tree and Ms. Chief étaient aussi en mer pour tenter de récupérer les deux moitiés de la coiffe, mais « ont raté de peu » leurs missions. SpaceX affirme tout de même que « l'équipe travaille à les récupérer pour une potentielle réutilisation sur un prochain vol ».