L’annonce a été faite par Jack Dorsey, dans une série de tweets. Il explique que la question de la décentralisation avait été abordée lors du lancement du réseau social, mais, pour plusieurs raisons « raisonnables à l'époque », le choix s’est porté sur une voie différente : « nous avons de plus en plus centralisé Twitter ».

Aujourd’hui, « de nouvelles technologies sont apparues pour rendre plus viable une approche décentralisée ». Twitter met ainsi sur pied une petite équipe indépendante de cinq chercheurs pour plancher sur cette solution.

Il s’explique sur les raisons de ce changement : « Les solutions centralisées peinent à répondre aux nouveaux défis auxquels nous faisons face [...] Par exemple, la lutte centralisée contre les abus et les informations trompeuses a peu de chance d’être efficace à grande échelle sur le long terme à moins de demander beaucoup trop d’efforts ».

Selon Jack Dorsey, la valeur des réseaux sociaux tient de moins en moins à l’hébergement et au retrait des contenus et de plus en plus aux « algorithmes » de recommandation et de mise en avant des contenus. « Malheureusement ces algorithmes sont généralement propriétaires et on ne peut pas construire d’alternatives. Pour l’instant. »

Il reconnaît qu’il faudra de longues années de travail avant d’arriver éventuellement à une solution viable. « L'objectif est que Twitter soit finalement un client de cette norme », ajoute le patron du réseau social.

Derrière cette annonce de Twitter, on ne peut que penser à Mastodon, le réseau social décentralisé… ou plutôt a-centré comme l’explique Benjamin Bayart : « Il y a un mauvais usage du mot décentralisé. Dé-centralisé, c'est quand un système fondamentalement centralisé est découpé, et que certaines sous-fonctions sont réparties en périphérie, éloignées du centre. Un système a-centré, ça n'a pas de centre ». Il ajoute : « Mastodon est distribué, et a-centré. Pas décentralisé ».