Nouvelle fournée de mises à jour pour les plateformes d’Apple, avec essentiellement des correctifs. Dans le système mobile toutefois, on trouve plusieurs améliorations, dont certaines significatives.

La plus importante est la prise en charge par Safari des clés d’authentification 2FA via NFC, USB et Lightning, permettant aux utilisateurs de se servir de leurs clés Yubikey et autres pour se connecter aux sites web. Un ajout attendu donc.

Parmi les autres améliorations, on trouve la possibilité de masquer les autocollants Memoji dans la section « Plus utilisés » à gauche du clavier virtuel, la limite du temps de communication dans Téléphone, FaceTime et Messages dans Temps d’écran, la possibilité pour les parents de limiter les contacts autorisés sur les appareils des enfants ainsi qu’une meilleure détection des SMS indésirables.

iOS 13.3 corrige également plusieurs problèmes affectant la récupération des nouveaux messages dans Mail (encore), la suppression des messages pour les comptes Gmail, l’affichage de caractères incorrects et la duplication des messages pour les comptes Exchange, le placement du curseur après appui long sur la barre d’espace, la sauvegarde des captures d'écran dans Photos lorsque celles-ci ont été recadrées ou annotées ou encore une vitesse anormalement lente de recharge avec les chargeurs sans fil.

macOS 10.15.2 ajoute de son côté quelques nouveautés, comme le rétablissement de la présentation par colonnes du navigateur pour gérer la bibliothèque dans Musique, le support des iPhone et iPad pour contrôler Musique et TV via Remote, ou encore des liens vers des articles connexes dans Bourse.

Des problèmes sont bien entendu corrigés, dont une réinitialisation intempestive de l’égaliseur dans Musique, certains fichiers AVI et MP4 qui apparaissaient comme non supportés dans Photos, une fenêtre de réglages qui apparaît parfois vide dans Mail, un affichage dans le désordre des rappels ainsi qu’une vitesse de frappe parfois anormalement lente dans Notes.

Comme toujours avec les mises à jour Apple, chacune se récupère depuis les Réglages de l’appareil utilisé. Elles finiront par être automatiquement proposées dans les jours à venir.