Le tableau de bord de Microsoft consacré aux problèmes de Windows 10 mentionne depuis peu un blocage spécifique du déploiement des versions 1903 et 1909 face aux antivirus Avast et AVG.

Les deux ont publié des fiches techniques pour expliquer que les versions 19.5 et antérieures des antivirus ne sont plus supportées pour Windows 10. Il faut donc mettre à jour aussi rapidement que possible. Si la ressemblance des fiches vous surprend, c’est qu’Avast a racheté AVG en 2016.

Les machines détectées comme ayant l’un des antivirus « fautifs » ont un blocage spécifique dans Windows Update qui les empêche d’être mises à jour vers la version semestrielle la plus récente. Installer la dernière mouture d’Avast ou AVG ne lèvera pas ce verrou. Du moins pas tout de suite.

Microsoft va en effet attendre que l’état du parc soit plus favorable (via la télémétrie) pour reprendre le déploiement dans ce cas de figure. Si vous avez fait la mise à jour et estimez que la machine est « en règle », vous pouvez migrer vers la November 2019 Update (voir notre dossier) via le Media Creation Tool.

À moins d’être particulièrement pressé, il est cependant recommandé de laisser Windows Update s’occuper de cette étape.