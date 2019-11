Il s'agit pour rappel d'une application open source (dépôt GitHub, licence GPL v2) vous permettant de contrôler les différents éléments d'une maison connectée.

Dans un billet de blog, l'équipe en charge du projet demande de « mettre à jour votre Jeedom le plus rapidement possible ». Les moutures 3.3.38 et 4.0.28 au minimum sont recommandées, car elles apportent « un correctif de sécurité afin de combler une vulnérabilité », sans plus de précision.

Une nouveauté tout de même : « une correction liée au DNS Jeedom (il suffit simplement de cocher la nouvelle case « Ma connexion internet est en 4g » dans votre configuration partie réseaux) ».