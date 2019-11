Le fabricant annonce que la machine sera disponible en décembre, pour 1 350 dollars. Ses mensurations sont de 249 x 359 x 13,8 mm pour un poids de 1,5 kg.

Elle est animée par un Intel Core i5 8200Y (deux cœurs, quatre threads) avec 8 Go de mémoire et 512 Go de SSD. L'écran de 15,6" (Full HD) est tactile (10 points). Quatre USB 3.x sont de la partie, dont deux Type-C. Un lecteur d'empreintes digitales est également présent.

Le fabricant propose également une version avec un Core i7 8500Y (deux cœurs, quatre threads), 16 Go de mémoire et 1 To de SSD. Pas de changement pour le reste, si ce n'est le prix : 1 800 dollars.