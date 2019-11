Ce nouveau portable remplace le modèle de 15" (qui disparaît du catalogue) et se place aux côtés de celui de 13".

La version de base à 2 699 euros propose un Core i7 (6 cœurs) de 9e génération, 16 Go de mémoire, un GPU AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de GDDR6 et 512 Go de SSD. Avec toutes les options (CPU plus rapide, 64 Go de DDR4, Radon avec 8 Go et 8 To de SSD, la facture grimpe à 7 139 euros.

Probablement pour éviter de nouveaux déboires, Apple a changé le mécanisme de son clavier : « le nouveau Magic Keyboard est doté d'un mécanisme à ciseaux redessiné avec un débattement de 1 mm pour de meilleures sensations ». Dans une interview à CNet.com, Phil Schiller justifie et détaille le choix du fabricant.

Pour le reste, il est question d'un système audio avec six haut-parleurs, de quatre ports Thunderbolt 3 (USB Type-C), d'une Touch Bar, de Touch ID, d'un trackpad Force Touch et d'une puce de sécurité Apple T2. L'écran affiche une luminosité de 500 nits et une définition de 3 072 x 1 920 pixels. Il est calibré individuellement en usine, prend en charge l'espace colorimétrique P3, mais n'est pas HDR. Tous les détails sont disponibles par ici et là.

Au passage, Apple confirme que le nouveau Mac Pro et son écran Pro Display XDR seront lancés en décembre, sans plus de précisions.