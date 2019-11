Il faudra finalement attendre encore plus de deux mois pour voir arriver la version finale « d’Edgium », sobriquet désormais courant pour le nouvel Edge, rebâti sur une base de Chromium.

Durant sa conférence Ignite, Microsoft a lancé plusieurs informations importantes. D’une part donc, le coup d'envoi de la version finale : 15 janvier.

D’autre part, la publication d’une Release Candidate dans le canal Beta sur le site Edge Insider. Ce qui laisse plus de deux mois à Microsoft pour peaufiner les dernières finitions. On s’étonne d’ailleurs d’un coup d’envoi si tardif.

Enfin, l’éditeur a confirmé ce qui était pratiquement un secret de polichinelle : une version Linux est bien prévue. Elle n’a cependant pas de date annoncée, et ne sera pas disponible en même temps que les moutures Windows (7, 8, 8.1, 10) et macOS le 15 janvier. Comme pour la version ARM64, il faudra un peu plus de temps.

Les utilisateurs intéressés peuvent récupérer les versions de tests depuis le site dédié. On rappellera les trois canaux :