Durant un peu plus de 30 minutes, l'éditeur a enchaîné les annonces. La première était l'arrivée d'Overwatch sur la Switch le 15 octobre 2019, suivi par Xenoblade Chronicles Definitive Edition en 2020.

L'éditeur a également dévoilé de nouveaux détails sur de nombreux titres. En voici une rapide sélection : Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Luigi's Mansion 3, Super Kirby Clash, Trials of Mana, Return of the Obra Dinn, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Quest XI S et… DOOM 64 sur Switch le 22 novembre.

Enfin, des jeux de la Super Nintendo débarqueront sur Switch Online le 6 septembre, notamment avec Super Mario Kart, The Legend of Zelda : A Link to the Past, Star Fox, Super Ghouls'n Ghosts et Super Metroid.

Une manette SNES sans fil compatible avec la Switch est aussi annoncée. Elle sera disponible prochainement pour 29,99 euros.