Commençons par le modèle haut de gamme le U11+. Il s’agit d’une évolution du U11 lancé au mois de mai. Premier changement et pas des moindres : l’écran occupe une place plus importante et affiche une diagonale de 6 pouces au format 2:1 (2 880 x 1 440 pixels).

À l’intérieur, le Snapdragon 835 reste présent, avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage (extensibles via un lecteur de cartes microSDXC). Le capteur optique arrière est exactement le même que sur le U11, tandis que celui en façade perd un peu en définition (8 Mpixels au lieu de 12 Mpixels).

L’U11+ est certifié IP68, dispose d’un port USB Type-C et fonctionne avec Android 8 Oreo. La batterie est relativement imposante avec 3 930 mAh. Il sera disponible le 20 novembre, pour 799 euros.

De son côté, le U11 life est plus petit, moins performant, mais aussi plus accessible. Il fait d'ailleurs partie de la gamme Android One. Son écran mesure 5,2 pouces (1080p). Il est animé par un Snapdragon 630 avec 3 ou 4 Go de mémoire vive et 32 ou 64 Go de stockage (également extensibles).

On retrouve un lecteur d’empreintes digitales, du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 5, du NFC, deux capteurs optiques de 16 Mpixels, une certification IP67 et des fonctionnalités héritées du U11 : Edge Sens, USonic, etc. La batterie affiche 2 600 mAh.

Android 7.1 est livré par défaut, mais une mise à jour vers Android 8 est promise dans les 30 jours. Côté tarif, le U11 life est disponible en précommande à 379 euros.