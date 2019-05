Comme prévu, OnePlus a dévoilé hier deux nouveaux smartphones haut de gamme. Le OnePlus 7 vient remplacer le 6T, tandis que le 7 Pro se place un cran au-dessus.

Le OnePlus 7 dispose d'un écran AMOLED de 6,41" avec une encoche en forme de goutte d'eau, (exactement comme le 6T). À l'intérieur, un Snapdragon 855 avec 6 ou 8 Go de mémoire est aux commandes.

128 ou 256 Go de stockage sont de la partie, en USF 3.0 (2 lignes, jusqu'à 2,9 Go/s). Pour le reste, il est question de capteurs de 5 et 48 Mpixels à l'arrière, 16 Mpixels à l'avant, deux haut-parleurs avec Dolby Atmos, lecteur d'empreintes sous l'écran, charge rapide, etc.

Le One Plus 7 sera proposé à 559 euros (6/128 Go) et 609 euros (8/256 Go).

De son côté, le OnePlus 7 Pro a une dalle AMOLED de 6,67", avec une définition de 3 120 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz maximum. Il est dépourvu d'encoche et le capteur avant est déporté dans un tiroir pop-up.

Trois caméras de 48, 8 et 16 Mpixels sont présentes à l'arrière, et elles seraient capable de proposer l'équivalent d'un zoom 3x. À l'avant, un capteur de 16 Mpixels est de nouveau présent. Comme le OnePlus 6T McLaren Edition, il dispose de la charge rapide Warp Charge 30.

Le OnePlus 7 Pro est proposé à partir de 709 euros (6/128 Go) et 759 euros (8/256 Go). Les précommandes débutent aujourd'hui à 11h.

Une version 5G du OnePlus 7 Pro a aussi été annoncée durant la conférence d'hier. Il reprend les mêmes caractéristiques techniques, avec la possibilité de grimper jusqu'à 12 Go de mémoire et donc de profiter de la 5G, en partenariat avec l'opérateur anglais EE.