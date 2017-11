La dernière mise à jour de Word pour les abonnés Office 365 lui permet d’effectuer des traductions, ce dont l’entreprise se fait doucement une spécialité. 60 langues sont prises en charge, 11 (dont le français) via un traitement de type apprentissage profond (censément de meilleure qualité).

Plusieurs nouvelles vérifications liées au langage inclusif apparaissent également : handicap, orientation sexuelle, origine ethnique et sexisme. Les éléments considérés comme exclusifs sont soulignés par des pointillés gris. Via un clic, Word suggère alors une solution et explique pourquoi. Par exemple, « tous les développeurs » devient « toutes les développeuses et tous les développeurs ». En plein débat sur l'écriture inclusive, nul doute que l’ajout fera réagir.

On notera cependant que Word ne fait que suggérer des formules plus neutres et que l’utilisateur est libre de ne pas en tenir compte. Ces recommandations peuvent être désactivées dans les paramètres de vérification.

Plusieurs autres ajouts sont également arrivés en octobre pour les abonnés Office 365 : la lecture immersive et la lecture vocale dans Word pour iPad, la version finale de Visio Online, de nouvelles visualisations et statistiques dans MyAnalytics, une nouvelle galerie pour la page d’accueil d’Office 365 ou encore la possibilité dans Office Lens de scanner des pages multiples pour les réunir dans un seul document.