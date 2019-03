Deux semaines après le MWC de Barcelone (lire notre compte rendu), Huawei annonce son Honor 8A d'entrée/milieu de gamme. Il dispose d'un écran de 6,09" (1 560 x 720 pixels) avec une encoche en forme de goutte d'eau. La dalle occupe 87 % de l'espace.

À l'intérieur, un SoC Mediatek MT676 avec huit cœurs et 2 ou 3 Go de mémoire vive accompagnés de 32 ou 64 Go de stockage. Une caméra de 13 Mpixels, une de 8 Mpxiels en façade, une batterie de 3 020 mAh, un lecteur d'empreintes à l'arrière et trois logements de cartes (double SIM et microSD) complètent l'ensemble.

Le Bluetooth n'est qu'en 4.2 et le Wi-Fi en 802.11n sur la bande des 2,4 GHz seulement. Il faut aussi faire une croix sur le NFC. Il est livré avec l'interface EMUI 9.0 qui s'appuie sur Android 9.0 Pie.

Il est d'ores et déjà en vente à partir de 159 euros avec 2 de mémoire vive et 32 Go de stockage.