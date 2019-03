On prend les mêmes et on recommence. Au MWC 2019 de Barcelone Stéphane Richard a tenu à peu près le même discours qu'à l'édition 2018 : « La France a un an de retard dans la 5G ». La cause est toujours la même : la procédure d'attribution des fréquences.

Pour rappel, l'Arcep a lancé une nouvelle consultation en octobre dernier, notamment pour définir les choix techniques. Un choix important doit par exemple être fait « entre latence et quantité de spectre ». La consultation est terminée depuis plusieurs semaines et on attend les conclusions. De son côté, la procédure d'attribution devrait débuter cet été et être terminée avant la fin de l'année.

Lors d'une interview en octobre dernier, Sébastien Soriano (président de l'Arcep) reconnaissait lui aussi que la France affichait du retard par rapport à certains de ses voisins : entre six et douze mois vis-à-vis des Italiens, Allemands et Anglais. Bref, rien de neuf dans le discours de Stéphane Richard.

« Il y a un petit décalage dans le temps, ça ne me paraît pas problématique » tempérait Sébastien Soriano. Il préfère prendre son temps pour que « les fréquences soient distribuées de manière pertinente par rapport aux enjeux du marché ».

Aux États-Unis les opérateurs se sont déjà lancés dans la 5G fixe (parfois en jouant un peu sur les mots), mais la situation n'est pas comparable pour Bouygues Telecom : la 5G fixe « n'existera qu'à la marge en Europe et surtout en France », l'Hexagone ayant massivementdéployé de la fibre, ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique.

« La France est dans le peloton de tête de ceux qui exploitent la 5G en Europe : nous ne sommes pas du tout en retard », nous affirmait ainsi Bouygues Telecom en juillet dernier.