OVH vient de lancer son offre Managed Kubernetes Service pour l’orchestration des conteneurs logiciels. Disponible initialement sur le centre de données de Gravelines (EMEA, France incluse), il s’appuie sur les instances Public Cloud d’OVH et sera progressivement déployé dans les autres régions.

Gratuit, le service est déployé et maintenu par OVH, intègre des volumes persistants et un répartiteur de charges et est certifié conforme par la CNCF (Cloud Native Computing Foundation). Les clients auront le choix entre les versions 1.11 et 1.12, dans les deux cas sans adaptation maison.

Puisque le service repose sur le Public Cloud, la tarification se fait uniquement sur les ressources de calcul et de stockage. Sur la page officielle, OVH donne en exemple une infrastructure reposant sur trois nœuds de travail B2-7 et un volume persistant de 100 Go pour un total de 74 euros HT par mois.

Détail intéressant, OVH gère son service Kubernetes managé avec… Kubernetes. La société expliquait déjà son approche le 25 janvier dernier dans un billet de blog intitulé « Kubinception ». Elle indique avoir testé différentes approches, mais seule celle-là lui a donné satisfaction pour gérer des infrastructures de tailles très variables.