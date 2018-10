Le Spectre x360 de 13,3 pouces peut grimper jusqu'au Core i7-8565U avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage (SSD PCIe NVMe). Une batterie de 61 Wh permet (selon le fabricant) d'avoir une autonomie de 22h.

La connectique comprend deux ports Thunderbolt 3 (USB Type-C), deux USB 3.1 Type-C et un USB 3.1 Type-A. Clavier rétroéclairé, lecteur d'empreintes digitales et caméra infrarouge compatible Windows Hello sont au programme. Un interrupteur physique permet de couper la caméra (et ainsi éviter qu'un pirate s'en serve à distance).

De son côté, le modèle de 15,6 pouces exploite un processeur Intel Coffee Lake-H (jusqu'à 6 cœurs) et une carte graphique dédiée allant de la GeForce MX150 à la GTX 1050 Ti Max-Q de NVIDIA. La connectique comprend encore du Thunderbolt 3 et de l'USB Type-C, avec une batterie de 84 Wh cette fois.

Les deux machines disposent évidemment d'un écran tactile inclinable à 360° et compatible avec les stylets Windows Ink. Un modem 4G (avec un débit gigabit) est disponible en option. Les tarifs de base sont respectivement de 1 150 et 1 390 dollars pour les Spectre X360 de 13,3 pouces et 15,6 pouces, avec une disponibilité pour le mois de novembre.

Enfin, HP lance aussi un nouveau EliteBook x360 1040 G5 de 14 pouces, en 1080p ou en 4K UHD. Le CPU peut grimper jusqu'au Core i7-8650U avec 32 Go de mémoire vive et 2 To de stockage (Intel Optane en option).

Il faudra débourser 1 499 dollars minimum pour l'EliteBook x360 1040 G5 de 14 pouces, qui devrait être disponible d'ici la fin du mois. Là encore, un modem 4G est proposé en option.