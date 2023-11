Propulsion spatiale électrique : un laboratoire commun entre Safran, le CNRS, l’École Polytechnique

Batpsié COMHET (laboratoire Commun pour l’étude des Hall Effect Thrusters), il « ambitionne d’améliorer les technologies des propulseurs à effet Hall ». Trois principaux axes de recherche sont mis en avant : étude des propergols alternatifs, simulations numériques et diagnostics intelligents.

Le trois partenaires détaillent un peu leur approche : « les équipes de COMHET exploreront l’utilisation d’un nouveau produit de propulsion (propergol) tel que l’iode pour remplacer le xénon, plus coûteux, ainsi que l’utilisation de simulations numériques et le développement de diagnostics non-intrusifs pour réduire la durée et le nombre de tests en caisson sous vide.

La propulsion chimique a l’avantage de générer une force de poussée puissante et immédiate, tandis que la version électrique est plus faible, mais aussi bien plus économe en carburant. Cela permet de lancer des satellites plus léger, ou avec une charge utile plus importante. Dans l'espace, chaque kg à son importance.