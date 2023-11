Meta dissout son équipe sur l'« IA responsable »

Alors que Microsoft avait choisi mars dernier de licencier toute son équipe dédiée à l'éthique de l'IA, Meta vient de décider de dissoudre son équipe consacrée à l'IA responsable, selon The Information qui a pu obtenir une note interne à l'entreprise à ce propos. Business Insider avait déjà évoqué des licenciements au sein de cette équipe il y a un mois. Les membres restant de cette équipe intégreront d'autres équipes travaillant sur l'IA.

Jon Carvill, un responsable de la communication de Meta, a déclaré que l'entreprise « continuera à donner la priorité et à investir dans le développement d'une IA sûre et responsable » ajoutant que ces salariés « continueront à soutenir les efforts transversaux de Meta sur le développement et l'utilisation responsables de l'IA ».

Chez Google, c'est dès 2020 que l'entreprise avait décidé de se séparer de Timnit Gebru, chercheuse spécialisée sur les questions d’éthique sur l’intelligence artificielle. L'entreprise avait licencié quelques mois après une autre spécialiste de ces sujets, Margaret Mitchell.