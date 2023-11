Amazon supprime plusieurs centaines de postes travaillant sur Alexa

La semaine dernière, on apprenait que la branche Games d’Amazon supprimait 180 postes. Cette fois, la firme se penche sur Alexa, avec plusieurs centaines de suppressions, aux États-Unis et au Canada, selon GeekWire qui dit avoir récupéré le mémo interne envoyé aux personnes concernées le matin du 17 novembre.

Le message aurait été envoyé par Daniel Rausch, vice-président d'Amazon chargé d'Alexa et de Fire TV. On peut y lire que la division « réoriente certains de [ses] efforts pour mieux s'aligner sur [ses] priorités commerciales ». Il est également question de maximisation des ressources et d’« efforts axés sur l’IA générative ».

Conséquence, l’entreprise doit « mettre fin à certaines initiatives, ce qui entraînera la suppression de plusieurs centaines de postes ».

La situation d’Amazon s’est complexifiée depuis l’arrivée de ChatGPT, face auquel les IA « classiques » ont pris un coup de vieux. Avec Apple, Amazon est attendu sur le terrain des IA génératives. Selon un article paru chez The Information il y a une semaine, Amazon travaillerait sur Olympus, son propre chatbot. Il pourrait être annoncé le 27 novembre à l’ouverture de la conférence AWS Reinvent.