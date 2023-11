En Europe, Microsoft va autoriser la désinstallation d’Edge dans Windows 11

Dans un billet daté du 16 novembre, Microsoft indique qu’un travail est en cours sur son système d’exploitation. Objectif : autoriser la désinstallation de certains composants de Windows 11 pour se mettre en conformité avec le DMA. Le navigateur Edge en tête.

Dans la mise à jour 23H2 de Windows 11 ainsi que dans une future version pour Windows 10, les utilisateurs pourront se rendre dans Paramètres > Système > Composants système et y voir un plus grand nombre d’entrées référencées.

Pour l’ensemble des utilisateurs sur la planète, Caméra, Cortana et Photos pourront être désinstallés. En Europe, deux autres composants vont avoir le même traitement : le navigateur Edge et la recherche Bing.

Plusieurs autres changements sont prévus. Par exemple, les personnes seront questionnées sur la synchronisation des données et ce qu’elle implique. Le compte Microsoft sera toujours obligatoire, mais pas cette synchronisation.

Quant au Copilot, son déploiement est toujours prévu pour le premier trimestre en Europe, sans plus de précisions. On savait déjà que Microsoft travaillait sur la conformité avec les règlements européens, sans que l’on sache s’il s’agit dans ce cas du DMA ou du RGPD. Le Copilot brassant de vastes quantités de données personnelles, il est également possible qu’il s’agisse des deux.