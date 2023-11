Blender 4 fait le plein de nouveautés

Nouvelle mouture majeure pour le logiciel open source de graphismes 3D. Les apports y sont multiples et importants, à commencer par une BSDF (bidirectional scattering distribution function) remaniée et nommée Principled. La BSDF décrit la manière dont la lumière est diffusée par une surface, la nouvelle méthode proposant une expérience d’ombrage décrite comme plus fluide et plus intuitive.

Parmi les autres nouveautés, citons aussi la couche de revêtement qui se place désormais au-dessus des couches de base, y compris celle d’émission. On peut par exemple simuler beaucoup plus simplement une texture émissive derrière une vitre. La brillance utilise de son côté un nouveau système d’ombrage « en microfibres »

Signalons également une nouvelle BSDF Glossy permettant de contrôler l’anisotropie, une entrée Subsurface Scale, une teinte de bord pour les surfaces métalliques, ou encore des entrées Specular Tint et IOR Level pour la réflexion spéculaire.

Blender 4 est en outre une mise à jour conséquente sur Mac, car elle apporte le support du ray tracing matériel introduit avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max. En cas de travail de rendu l’utilisant, le résultat sera bien plus rapide. Le ray tracing peut être utilisé avec les puces M1 et M2, mais avec un rendu logiciel, donc plus lent. Sur Mac, Blender 4 apporte aussi le support des écrans HDR.