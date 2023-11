Cloud Gaming : Amazon Luna est disponible en France, en Italie et en Espagne

Le géant du Net lancait en mars 2022 son service aux États-Unis, presque deux ans après sa présentation officielle.

Aujourd’hui, on apprend que « Luna est lancé en France, en Italie et en Espagne avec les mêmes fonctionnalités qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, et avec une collection de jeux variée ».

Les membres Prime peuvent ainsi profiter de certains jeux dès maintenant, sans frais supplémentaires. Des abonnements sont évidemment disponibles pour avoir accès à plus de titres, notamment Luna+ à 9,99 euros par mois.