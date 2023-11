Recevoir un paiement sans contact : le Tap to Pay d’Apple est disponible en France

Tap to Pay est une fonctionnalité présente sur iPhone depuis quelques années, mais essentiellement aux États-Unis et dans quelques pays. Elle permet de recevoir un paiement sans contact, transformer le téléphone en terminal de paiement.

Le paiement peut être émis depuis une carte bancaire ou n’importe quel smartphone possédant ce type de système de paiement. Il fonctionne également avec les Apple Watch et les montres connectées Android. Côté iPhone, il faut au moins un XS pour que la fonction soit prise en charge.

Le service est officiellement disponible en France depuis hier soir, même si réservé (pour l’instant ?) aux entreprises. Il a nécessité un accord avec le groupe BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Epargne et Payplug) et six sociétés spécialisées dans le domaine : SumUp, Adyen, myPOS, Revolut, Viva Wallet et Worldline.

Un certain nombre d’enseignes ont répondu présentes pour le déploiement du service, dont Apple elle-même, bien sûr, dans ses Stores. Christian Dior Couture, Dyson, Rituals et Sézane sont aussi de la partie, de même que les magasins Sephora (d'ici à quelques semaines), ou encore les restaurants (plus de 12 000) rattachés au service L’Addition.

Attention, Tap to Pay ne sera compatible dans un premier temps qu’avec les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Le réseau Cartes Bancaires sera ajouté dans les semaines qui viennent.