Journée sur les satellites et l'environnement

L’ADEME, l’Arcep et le CNES co-organisent une journée d'échange lundi 20 novembre sur le thème « Satellites et environnement : quand les promesses des mégaconstellations se heurtent aux limites de l’espace ». Celle-ci aura lieu à la Cité des Sciences et de l'industrie à Paris (la Villette). Une brochure a été mise en ligne pour l’occasion.

Les trois administrations veulent vous embarquer dans la problématique concrète des limites de l'espace : « imaginez : nous sommes en 2057… l’humanité célèbre le 100e anniversaire du premier satellite mis en orbite dans l’espace. Les acteurs du secteur ont pu collectivement se mobiliser pour atteindre la neutralité carbone en 2050, en ligne avec les Accords de Paris. L’impact environnemental des satellites est désormais entièrement maîtrisé – qu’ils s’agissent des débris spatiaux, des interférences radio, de la pollution lumineuse, de consommation d’énergie ou encore de l’épuisement des ressources. Comment ont-ils réussi ? ».

La journée prévoit les interventions des représentants des trois institutions, Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, Sylvain Waserman et Lionel Suchet mais aussi, entre autres, de l'ingénieure spatiale Sabrina Andiappane, du chercheur Irénée Régnauld, de l'astronome de l'Observatoire de la Côte d'Azur Chiara Ferrari ou encore de Marie Jacquesson, cheffe du service Structures Thermiques et Matériaux à la Direction des Lanceurs du CNES.