OBS Studio 30.0 introduit un mode sans échec

Nouvelle mouture majeure pour le logiciel dédié au streaming et à l’enregistrement vidéo. Les nouveautés sont nombreuses, tout particulièrement sur Linux, car il ajoute notamment le support d’Intel QSV (Quick Sync Video), H264, HEVC et AV1 sur la plateforme, avec à la clé une hausse importante des performances.

Cette version 30.0 intègre également pour la première un mode sans échec. Si le logiciel n’est pas fermé correctement, il proposera automatiquement d’y basculer à la réouverture. Le chargement se fera alors sans les plugins tiers, scripts et websockets. On peut aussi accéder au mode sans échec via menu Aide.

La barre d’état a été remaniée pour être plus utile, en affichant notamment toutes les informations de manière « bien structurée, avec des icônes plus représentatives et reconnaissables », selon OBS.

Parmi les autres nouveautés, citons la sortie WHIP/WebRTC, le support de la lecture HDR et de la capture 10 bits sur les périphériques DeckLink, le tri par nom dans la liste des codecs audio et vidéo, la disposition des filtres par glisser-déposer, le support du MJPEG en niveaux de gris dans les sources V4L/DirectShow, le débit binaire dynamique pour AMF, ou encore une réécriture de la caméra virtuelle sous macOS pour la rendre compatible avec toutes les applications.