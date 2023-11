Claudie Haigneré revient sur l’exploration de la Lune et le rôle croissant des entreprises privées

« L'espace en orbite basse est un pilier indispensable à notre économie, à notre sécurité, à notre connaissance de la terre », a déclaré la spationaute Claudie Haigneré. Dans une entretien à la Tribune du Dimanche, la première femme française à être devenue astronaute détaille en quoi l’exploration habitée de la Lune et l’exploration spatiale plus lointaine sont « sources de découverte et d’innovation “utiles” à notre planète ».

Elle s’attarde aussi sur la différence entre la conquête spatiale actuelle, qui voit s’opposer un duopole plus commercial, avec le programme Artemis des États-Unis d'un côté, les ambitions chinoises de l’autre, où des acteurs privés comme SpaceX et Blue Origin jouent un rôle bien plus large que lors de la première conquête, qui opposait États-Unis et URSS.

Sur le plan européen, elle salue les travaux menés par l’Agence spatiale européenne lors du récent Sommet sur l’espace à Séville.