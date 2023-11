À l'occasion des 25 ans de 3D Mark (c’était le 26 octobre), la société présente trois images de la future scène qui mettra à genoux les cartes graphiques (sans avoir recours au Ray Tracing). Afin de jouer sur la corde nostalgique, cette scène « comportera des rappels de plusieurs des benchmarks précédents ».

Elle prendra la relève de Time Spy, lancée il y a maintenant plus de sept ans. Steel Nomad utilisera DirectX 12, Metal sur macOS et iOS, ainsi que Vulkan sur Android et Linux.