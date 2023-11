WeWork se déclare en faillite

Dans un communiqué, la société explique qu’elle se place « sous la protection du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis ». Elle veut en profiter pour prendre « des mesures stratégiques pour renforcer considérablement son bilan et rationaliser davantage son empreinte immobilière ». WeWork propose pour rappel des espaces de bureaux partagés à travers le monde.

L’Entreprise « demande notamment l’autorisation du tribunal pour résilier 69 baux commerciaux sous-performants, dont plus de la moitié à New York. WeWork affiche un passif de 18,7 milliards de dollars et des actifs valorisés 15 milliards », précise Le Monde.