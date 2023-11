SFR perquisitionnée pour soupçon de fraude à la TVA

Arthur Dreyfuss, PDG d'Altice France, confirme à l’AFP une information du Figaro et ajoute que « cette perquisition est liée à un contentieux avec l'administration fiscale sur les taux de TVA appliqués [aux] offres TV entre 2013 et 2019 ». « La fraude suspectée, portant sur les exercices 2015 et 2016, est quant à elle évaluée par l'administration fiscale à près de 200 millions d'euros de droits éludés », explique une source judiciaire à nos confrères.

AFP rappelle que ce n’est pas la seule affaire sur SFR : « L'entrepreneur portugais Armando Pereira, cofondateur du groupe de télécoms Altice, la maison mère de SFR, a notamment été arrêté le 13 juillet dans un vaste coup de filet qui a conduit à la perquisition du siège de l'entreprise à Lisbonne. Une enquête porte sur des faits susceptibles de constituer des délits de « corruption dans le secteur privé, fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment », selon le ministère public ».

Via SFR et des jeux de remises, l’opérateur avait pour rappel déjà « optimisé » les factures de ses clients sur la TVA, ce qui avait parfois conduit à un montant HT plus élevé que le TTC…