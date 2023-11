Colt finalise le rachat des activités EMEA de Lumen

L’opération avait été annoncé il y a pile un an, pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Elle concerne donc les activités de Lumen dans les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique (alias EMEA). Lumen, anciennement CenturyLink, est une entreprise américaine de télécommunications, tandis que Colt est une société anglaise jouant dans la même cour.

« Colt devient ainsi l’une des plus grandes entreprises de télécommunications exclusivement interentreprises au monde et un acteur mondial influent […] Dans le cadre de cette acquisition, Colt et Lumen Technologies, Inc. concluront un accord de partenariat qui permettra aux entreprises nord-américaines d’accéder à l’infrastructure et aux services numériques primés de Colt à l’intérieur et à l’extérieur de l’Amérique du Nord », précise le communiqué.