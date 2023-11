Valve lance un nouveau Steam Deck avec écran OLED de 7,4" et SoC 6 nm

Le format reste exactement le même, malgré un écran très légèrement plus grand sur la version OLED (7,4" au lieu de 7"). Pas de changement non plus sur la définition de 1 280 x 800 pixels, tandis que le taux de rafraîchissement passe de 60 à 90 Hz.

Autre changement : le passage à un APU AMD 6 nm au lieu de 7 nm sur la version LCD de la console portable. On retrouve dans les deux cas une architecture Zen 2 (4C/8T) de 2,4 à 3,5 GHz (jusqu'à 448 Gflops FP32) et 8 UC RDNA 2 jusqu’à 1,6 GHz (jusqu'à 1,6 Tflops FP32) pour la partie GPU. 16 Go de LPDDR5 sont toujours de la partie, mais le débit grimpe à 6 400 MT/s au lieu de 5 500 MT/s (MT pour Mega Transfert)

D’autres nouveautés sont présentes : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E et batterie de 50 Wh (au lieu de 40 Wh).

Le Steam Deck est désormais disponible en trois versions. Écran LCD avec 256 Go de stockage à 419 euros, écran OLED avec 512 Go à 569 euros et enfin une version OLED avec 1 To et des accessoires supplémentaires à 679 euros. Les versions OLED seront disponibles à partir du 16 novembre.