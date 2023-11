Microsoft fête les 20 ans du « Patch Tuesday »

Il y a 20 ans, Windows XP régnait en maitre, avant d’être « remplacé » par Windows Vista puis Windows 7. On ne va pas vous refaire l’histoire de Windows… puisqu’on l’a déjà faite.

Pour en revenir au Patch Tuesday, Microsoft rappelle quatre « principes ». Prévisibilité, le second mardi de chaque mois, simplicité et agilité pour la mise en place des mises à jour et enfin transparence.

Le père de Windows en profite pour revendiquer pas moins de « de 1,4 milliard d’appareils Windows actifs par mois ».