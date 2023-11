Arrêts de Bus, confiance, citoyennetés et environnement : quatre nouvelles initiatives citoyennes européennes

La Commission européenne annonce qu’elles viennent toute les quatre d’être enregistrés. Voici une rapide présentation :

« Informations aux arrêts de bus en temps réel dans l'UE » : intégrer de codes QR aux arrêts de bus « afin de permettre aux voyageurs de consulter en temps réel des informations sur les horaires, les itinéraires, les retards et les nouveautés ».

« Confiance et liberté » : le but est de « prendre des mesures concernant le consentement éclairé, la dignité humaine, la liberté et l'autonomie corporelle ».

« J'opte pour l'Europe: une ICE pour lier vos citoyennetés nationale et européenne » veut « introduire un droit à l'éducation à la citoyenneté européenne, aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'état de droit et à le renforcer par l'établissement d'une exigence européenne […] ».

« Création d'une autorité européenne de l'environnement » porte bien son nom pour finir puisqu’elle demande ç la création d'une autorité européenne de l'environnement, en tant que successeur à l'Agence européenne pour l'environnement ou en tant que nouvelle autorité ».

Maintenant que les quatre initiatives ont été enregistrées, les organisateurs disposent de six mois pour lancer la collecte des signatures. Si en un an, elle récolte au moins un million de déclarations de soutien d’au moins sept États membres, la Commission devra « réagir ». C’est-à-dire « décider de prendre des mesures pour répondre à la demande ou non », mais devra dans tous les cas motiver sa décision.