INA 70 : vous pouvez « (re-)devenir un téléspectateur des années 1970 »

Cette nouvelle chaine de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) est lancée sur Pluto TV, une plateforme de streaming gratuite avec publicité de Paramount.

Le but ? Permettre « à la jeune génération de découvrir des programmes culte et à leurs aînés de retrouver la télévision d’il y a 50 ans ». Imaginez un peu : « Les jeux de 20h », « L’École des fans », « Les Borgia ou le sang doré », « Les enquêtes du Commissaire Maigret », « Numéro un » de Maritie et Gilbert Carpentier… On entend presque le « ok boomer » résonner jusqu’ici.

« INA 70 est une fenêtre ouverte sur une autre époque qui nous permet de revisiter comment certains sujets majeurs tels que la santé, l’écologie, la culture, le sport ou les droits des femmes étaient abordés par la télévision d’alors », explique l’Institut.