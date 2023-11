COP28 : le Parlement EU souhaite que « tous les pays renforcent leurs engagements en matière de climat »

Avec une large majorité (56 voix pour, 9 contre et 1 abstention), la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté une résolution.

Elle rappelle « la nécessité de continuer et d’accroître les contributions financières ». Elle demande aussi de « mettre fin à toutes les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles et tripler les énergies renouvelables ». Il est enfin question de « restaurer la biodiversité et accroître les contributions de tous les secteurs ».

Cette résolution doit maintenant être soumise au vote au cours en session plénière du 20 au 23 novembre. Pour rappel, la COP28 se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis.