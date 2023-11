Facebook et Instagram bloquent temporairement les publicités à destination des mineurs

Meta assure à Tech&Co que, « dès les prochains jours », plus aucune publicité ne sera affichée pour les comptes rattachés à des mineurs sur Facebook et Instagram. L’entreprise précise cela dit qu'il s'agit d'une « mesure temporaire », prise en raison de l'évolution de la jurisprudence européenne autour de la régulation des données.

Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), datant du 4 juillet dernier, oblige en effet Facebook à réclamer leur consentement aux utilisateurs pour les pister et leur afficher de la publicité ciblée.

Dans son jugement, rappelle Tech&Co, la CJUE estimait aussi que Facebook pouvait proposer comme alternative à ce pistage une solution payante, à condition que la somme demandée soit « appropriée ».

Ce pourquoi Facebook et Instagram veulent proposer aux utilisateurs européens de payer 10 euros par mois afin de refuser l'utilisation de leurs données personnelles. Or, cette somme devra être qualifiée d' « appropriée » par le gendarme irlandais des données personnelles. Et ce, alors que les données d'un internaute européen rapportent en moyenne 5 euros par mois, soulignait Numérama.

Tech&Co relève en outre qu'un système reposant sur un paiement en carte bancaire « serait plus complexe à implémenter concernant des utilisateurs mineurs » :

« Meta préfère ainsi le réserver aux adultes et désactiver l'ensemble des publicités pour les plus jeunes, en attendant que des décisions des autorités européennes viennent clarifier la situation concernant les mineurs. Ces derniers sont en effet davantage protégés par le RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. »

D'autant que le DSA interdit aussi aux réseaux sociaux de diffuser de la publicité ciblée aux mineurs, « tout en laissant la possibilité d'afficher de la publicité non ciblée ». Ce que ne souhaiterait donc finalement pas faire Meta, en supprimant purement et simplement la publicité, en tout cas pour l'instant.