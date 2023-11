Projet Odyssée : le projet de musée du jeu vidéo en France dépasse 2 millions d’euros sur KissKissBankBank

Près de 32 000 contributeurs participent sur la plateforme de financement collaborative, avec un objectif atteint à près de… 4 500 %. 50 000 euros étaient demandés, plus de 2,2 millions sont déjà récoltés – un palier qui n’avait « jamais été atteint par un crowdfunding FR », précise la page du projet. Le million avait été dépassé début octobre.

Le projet est d’« ouvrir (enfin) un grand musée du jeu vidéo en France ! ». Il devrait voir le jour en 2026 sur la commune de Bussy-Saint-Georges. Ce projet est porté par Benoît Theveny alias Tev. Il s’appuie sur la collection de Ludovic Charles : « C’est tout simplement la plus grande collection du genre au monde, qu’il a rassemblé en plus de 20 ans, et qui compte 2 200 pièces prêtes à être exposées. Et elle est en France ! ».

Emmanuel Macron surfe sur la vague lui aussi, via un message sur les réseaux sociaux : « Je voulais simplement vous apporter mon soutien et mon haut patronage à votre projet de musée du jeu vidéo. Un musée actif, une cité vivante […] On sera là pour vous faciliter les choses, vous accompagner, aller au bout de ce projet ».