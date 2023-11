Files, gestionnaire alternatif de fichiers pour Windows, revient en version 3

Windows 11, particulièrement depuis la mise à jour Moment 4, dispose d’un gestionnaire de fichiers certes plus complet, mais aussi assez lent et pas particulièrement en phase avec les canons esthétiques du système.

Files est un gestionnaire alternatif disponible depuis un moment. Sa version 3 vient lui ajouter plusieurs fonctions, dont une trois nouvelles icônes, une jaune pour le canal stable, ainsi qu’une mauve pour les versions développeurs et une bleue pour les préversions.

Cette version 3 modernise l’apparence de Files, avec notamment davantage de coins légèrement arrondis ainsi qu’une barre latérale rénovée. La fenêtre de copie des fichiers a également été refaite, là encore avec une apparence plus moderne.

La nouvelle mouture sait aussi afficher des prévisualisations des fichiers de la suite Office dans la barre latérale. Plus généralement, elle peut en afficher pour tous les fichiers disposant d’une prévisualisation dans Explorer.

On peut citer d’autres nouveautés, comme une palette de commandes (Ctrl + Maj + P), la possibilité de laisser un processus actif pour permettre une ouverture plus rapide, la possibilité de renommer les lecteurs réseau, l’affichage des raccourcis clavier correspondants dans le menu contextuel, la prise en charge de nouveaux formats d’archivage (gz, mcpack, mcworld, jar, lzh et appxbundle), ou encore la compatibilité avec Proton Drive.

L’application est gratuite quand on la récupère depuis le site officiel, depuis un lien en bas de la page de téléchargement. Une version payante (8,99 euros) est également disponible depuis le Microsoft Store pour soutenir les développeurs.