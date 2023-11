Le ministère des Armées lance un métavers pour rediriger les joueurs vers ses offres d'emploi

Avec un sens du timing somme tout étonnant, et alors que la filiale métavers de Meta vient d'enregistrer plus de 20 milliards de dollars de pertes en deux ans, le ministère des Armées vient d'annoncer qu'il « lance un espace dans le métavers » :

« C’est une première. Cet automne, et pendant trois mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (DTPM) dirige pour le compte du ministère des Armées une expérimentation dans le métavers pour attirer le grand public. »

Le projet a même reçu la labellisation de l’Agence innovation défense (AID) fin 2022. Conçu en partenariat avec le cabinet de conseil spécialisé en accélération digitale Wold et plusieurs directions et services du ministère, le métavers, hébergé sur la plateforme Decentraland, permettra la découverte immersive de trois thématiques : jeunesse, patrimoine et recrutement de civils :

« Objectif : faire découvrir aux 18-35 ans l'univers des Armées, ses dispositifs en faveur de la jeunesse, et certains métiers comme ceux de la cyberdéfense ou des services d'information et de communication (SIC). »

Le Service des ressources humaines civiles (SRHC) y présentera par exemple les ambassadeurs « My Job Glasses » (sic) du ministère, « avec un focus sur les métiers SIC et métiers du numérique ». Le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), de son côté, « proposera une expérience qui vise à rediriger les joueurs vers ses offres d’emploi sur le site "Welcome To The Jungle" et répondre aux questions sur la cybersécurité ».

Le ministère précise que « l’expérience proprement dite se vit comme un parcours d’obstacles reliant les trois zones (jeunesse, culture, recrutement cyber / SIC) », où les joueurs seront invités par un personnage virtuel non-joueur (issu d’une des trois armées ou un civil) à regarder une ou plusieurs vidéos, puis des questions lui sont posées « dans le but d’obtenir des gains virtuels (accessoires vestimentaires pour son avatar) ou des gains réels, comme des visites de bases ou des billets pour des musées » :

« Les questions varient selon les thématiques comme par exemple pour la DSNJ : "Combien de temps dure un stage service civique ?", ou bien "Quand a eu lieu la Libération de Paris ?" et "Quel autre nom porte le défilé du 14 Juillet ?" pour l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD). »

À l’issue de l’expérimentation, conclut le ministère, le retour d'expérience du projet fera l’objet d’un livre blanc « qui sera largement diffusé en interne au ministère des Armées et en interministériel ».​