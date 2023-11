La « chute » de Bételgeuse vue par l’instrument Matisse (infrarouge) du VLTI

Bételgeuse est une étoile se trouvant à plusieurs centaines d’années-lumière de la Terre, dans la constellation d’Orion. Plus précisément, c’est une supergéante rouge très lumineuse, rayonnant comme plus de 100 000 soleils.

Sa luminosité vacillante avait provoqué un emballement médiatique, certains y voyaient le point de départ d’une explosion en supernova. Il en était tout autrement : « Selon les scientifiques, l’étoile a éjecté dans l’espace une importante quantité de matière. À partir de cette éruption, un immense nuage de gaz s’est partiellement transformé en poussières en se refroidissant, conduisant à l’occultation de l’étoile ».

De nouvelles images de Bételgeuse ont été publiées dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Elles proviennent de l’instrument Matisse au VLTI (Very Large Telescope Interferometer) de l’ESO (European Southern Observatory) et sont en haute résolution, comme l’indique l’Observatoire de Paris.

Si les poussières ont assombri l’étoile en lumière visible, elles ont eu l’effet inverse pour Matisse (un instrument qui mesure dans l’infrarouge moyen) car « les poussières brillent dans la lumière infrarouge. De plus, les changements dans la structure de la photosphère et dans la couche de monoxyde de silicium sont cohérents avec la formation d’un point froid à la surface de l’étoile et l’éjection d’un nuage de poussière ».