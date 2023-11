Amazon aurait gagné un milliard de dollars grâce à un algorithme de manipulation des prix

Selon la Federal Trade Commission (FTC, la Commission fédérale du commerce américaine), Amazon aurait mis en place un algorithme caché nommé « Project Nessie , lui permettant d'accumuler plus d'un milliard de dollars de profits entre 2015 et 2019, explique The Verge.

La Commission a intenté un procès contre Amazon pour sa position de monopole et révèle dans sa plainte [PDF] les détails de ce projet qu'elle a découvert. En septembre, une version expurgée révélait l'existence de Nessie, mais c'est la première fois qu'on a une estimation du bénéfice que l'entreprise en a tiré.

Selon le document, Nessie cachait des listes de produits vendus à des prix inférieurs par certains détaillants et augmentait artificiellement les prix d'autres avec des frais plus élevés.

Dans sa plainte, la FTC explique qu' « Amazon a interrompu à plusieurs reprises le projet Nessie lorsqu'elle a commencé à craindre que le public ne détecte les prix plus élevés produits par le projet Nessie ».

Si le projet est actuellement en pause, la FTC explique qu' « Amazon pourrait le relancer à tout moment. En effet, Amazon a envisagé à plusieurs reprises de le relancer, et aucun obstacle ne l'empêche de le faire ».

Le porte-parole de l'entreprise, Tim Doyle, a réagi en affirmant qu' « il s'agit là d'une erreur grossière de caractérisation de cet outil. Nessie a été utilisé pour tenter d'empêcher que notre alignement des prix n'aboutisse à des résultats inhabituels où les prix sont devenus si bas qu'ils n'étaient pas viables ».